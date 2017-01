NDR 20:15 bis 21:00 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Diätprodukte: Vorsicht vor Nebenwirkungen / Sitzengelassen: Umtauschprobleme bei Möbelkette Seats and Sofas / Günstige Laufschuhe: Was taugen Sie? / Trotz Vertrag über kostenloses Surfen: 28.000 Euro Roaming-Gebühren / Grünkohl aus dem Glas: Welcher schmeckt am besten? / Fleischlos glücklich: Wie gesund ist vegetarisches Essen? D 2017 2017-01-09 22:00 Stereo Untertitel HDTV Merken Diätprodukte: Vorsicht vor Nebenwirkungen Gerade jetzt zum Jahresbeginn boomt der Markt mit Diätprodukten und ihren Erfolgsversprechen, beispielsweise ganz leicht zum Traumgewicht mit Eiweißshakes. Doch welche Risiken bergen solche Mittel? Und klären Apotheken darüber auf? In einer Stichprobe in Hamburger Apotheken erfährt das "Markt"-Team nichts über Nebenwirkungen. Dabei ist durchaus Vorsicht bei Diätprodukten geboten, zum Beispiel wenn man Allergiker oder herzkrank ist, warnt Ernährungsmedizinerin Anne Fleck. "Markt" deckt auf! Sitzengelassen: Umtauschprobleme bei Möbelkette Seats and Sofas So hat sich Renate Lehmann ihr neues Sofa nicht vorgestellt, unterschiedlich hohe Polsterung, wabbelige Lehnen. Seit Monaten steht es ungenutzt im Wohnzimmer; denn so lange ziert sich die Möbelkette Seats and Sofas schon, ihr endlich Ersatz zu beschaffen. Kein Einzelfall, meint Thomas Laske von der Verbraucherzentrale Hamburg, Seats and Sofas verweigert häufig die Gewährleistung oder lässt sich sehr lange Zeit damit. "Markt" mit einem Beitrag über eine Möbelkette, die es mit Kundenfreundlichkeit und Service offenbar nicht so genau nimmt. Günstige Laufschuhe: was taugen Sie? Ein gutes Paar Joggingschuhe kostet leicht mehr als 100 Euro. Muss das wirklich sein? Oder sind Laufschuhe vom Discounter und anderen Billiganbietern für 14,99 Euro genauso gut? Drei passionierte Jogger machen den Belastungstest, während ein Experte das Innenleben der Schuhe begutachtet. Wie steht es wirklich um Dämpfung, Sitz und Verarbeitung? "Markt" will's wissen! Trotz Vertrag über kostenloses Surfen: 28.000 Euro Roaming-Gebühren Nach seinem Urlaub in den Niederlanden fällt Sascha Knoll aus allen Wolken: Sein Mobilfunkanbieter O2 hat mehr als 28.000 Euro von seinem Konto abgebucht, weil er während des Urlaubs im Internet gesurft hat. Dabei hatte er eigentlich alles richtig gemacht und vor der Reise einen Vertrag über kostenfreies Roaming im EU-Ausland abgeschlossen. Dennoch buchte O2 die horrende Summe ab: "Markt" mischt sich ein! Grünkohl aus dem Glas: welcher schmeckt am besten? Es ist Grünkohlzeit! Den Grünkohl gibt es bereits fertig zubereitet im Glas, von namhaften Herstellern und vom Discounter. Zwei Landfrauen und zwei Köche machen für "Markt" den Geschmackstest: von "fischig" über "ungenießbar" bis "lecker" ist in ihrer Bewertung alles dabei. Fleischlos glücklich: Wie gesund ist vegetarisches Essen? Viele haben sich fürs neue Jahr vorgenommen, gesünder zu leben. "Markt"-Reporter Uwe Leiterer macht den Veggie-Test: kein Fleisch mehr, stattdessen nur noch Gemüse und Co. Salami, Steak, Bratwurst, alles tabu. Doch was bedeutet es eigentlich für den Körper, wenn Fleisch durch Gemüse ersetzt wird? Ist das einfach nur gesund? Oder gibt es auch Risiken? Mediziner überwachen das Experiment. Das Ergebnis überrascht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt