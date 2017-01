SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Die Ballade von Nick und Natalie USA 2016 2017-01-10 00:35 16:9 HDTV Merken Der US-Kubaner Rodrigo Fernandez wird im kubanischen Camajuaní von der hübschen Amerikanerin Natalie erschossen. Jack und sein Team stoßen auf einige Widrigkeiten, als sie in Havanna ankommen. Doch die Zeit drängt, denn Natalie und ihr Freund Nick ziehen auf den Spuren Che Guevaras quer durchs Land und pflastern ihren Weg mit Leichen, die allesamt eine Botschaft übermitteln sollen. Bald wird klar, was sie der Welt mitzuteilen haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Ambyr Childers (Natalie Knox) Michael William Freeman (Nick Jamison) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Daniele Nathanson Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon