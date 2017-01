SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Komödie Verliebt, verlobt, vertauscht D 2015 2017-01-09 02:55 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sven und Katharina lieben sich. Doch wegen Svens Mangel an beruflichem Ehrgeiz und Meinungsverschiedenheiten bei der Familienplanung gerät das Paar immer wieder in Streit. Das bleibt nicht ohne Folgen: Nach dem letzten großen Zoff gehen beide fremd. Um die Beziehung zu retten, hilft jetzt nur noch eine Hochzeit. Doch als die beiden beim Juwelier die Ringe anprobieren, tauschen sie ihre Körper - und lernen einander von einer ganz anderen Seite kennen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Burchard (Katharina Lobreyer) Sebastian Ströbel (Sven Jung) Axel Stein (Flo) Susan Sideropoulos (Melanie) Anna Julia Kapfelsperger (Ramina) Marc Benjamin Puch (David) Petra Zieser (Eva Lobreyer) Originaltitel: Verliebt, verlobt, vertauscht Regie: Josh Broecker Drehbuch: Michael Kenda, Jens Frederick Otto Kamera: Eckhard Jansen Musik: Siggi Mueller Altersempfehlung: ab 12