sixx 20:15 bis 21:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Entscheidungshilfe USA 2016 2017-01-09 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Arizona hat Jackson verraten, dass April schwanger ist. Jackson reagiert geschockt und macht seiner Exfrau Vorwürfe. Meredith hat indes ein Date mit dem Militärarzt Will Thorpe, doch dann kommt ihr eine dreifache Organtransplantation dazwischen und dient als willkommene Ausrede, das Treffen abzusagen. Owen und Riggs müssen sich derweil um eine junge Frau kümmern, die in den Bergen verunglückt ist und mit lebensbedrohlichen Verletzungen eingeliefert wird. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Nicole Rubio Drehbuch: Mark Driscoll Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12