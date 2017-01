sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Super-Skater USA 2009 2017-01-10 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein unbekannter Toter aus dem Jahre 1995 wird endlich identifiziert: Es handelt sich um Nash Simpson, einen aufsteigenden Stern der Skater-Szene in Philadelphia. Mitte der 90er wurde aus dem unreglementierten Freizeitsport ein Geschäft, in dem es um viel Geld ging. Nash fiel dem Geflecht aus Profitgier, Eifersüchteleien und Drogen zum Opfer ... Personelle Veränderungen versprechen Unruhen: Stillmans alter Feind Doherty wird oberster Chef der Mordkommissionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Nick Thurston (Nash Simpson) Kevin Chapman (Joe Mueller) Originaltitel: Cold Case Regie: Chris Fisher Drehbuch: Elwood Reid Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6