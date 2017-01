kabel1 classics 22:15 bis 23:50 Actionfilm Love Lies Bleeding USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Geld verändert alles - das glauben zumindest Duke und Amber. Als das glücklose Pärchen über einen Sack mit Geld aus einem Drogendeal stolpert, beschließen sie, mit dem Geld ein neues Leben zu beginnen. Ihr Traum vom großen Glück verwandelt sich jedoch sehr schnell in einen schrecklichen Albtraum, als der korrupte DEA-Agent Pollen zurückfordert, was ihm seiner Meinung nach gehört. Eine erbarmungslose Jagd beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Geraghty (Duke) Jenna Dewan-Tatum (Amber) Christian Slater (Pollen) Jacob Vargas (Det. Billy Jones) Tara Summers (Det. Alice Sands) Craig Sheffer (Morton) James Madio (Bernie) Originaltitel: Love Lies Bleeding Regie: Keith Samples Drehbuch: Brian Strasmann Kamera: Paul Elliott Musik: Larry Groupe Altersempfehlung: ab 16