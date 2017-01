Kabel1 Doku 20:15 bis 21:30 Dokumentation 1916 - Die Schlacht an der Somme CDN 2006 2017-01-12 23:40 16:9 Merken Die Schlacht an der Somme am 1. Juli 1916 markiert den blutigsten Tag in der Geschichte des britischen Königreiches. Knapp 20.000 Soldaten verloren ihr Leben. Es existieren Aufnahmen von der Schlacht, doch bislang wurde nicht geklärt, ob es sich dabei nicht um Fälschungen handelt. Eine Gruppe Wissenschaftler geht der Sache auf den Grund. Mit forensischen Mitteln wollen sie ein jahrzehntealtes Mysterium aufdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Richings (Narrator) Originaltitel: Battle of the Somme: The True Story Regie: Herrie ten Cate Drehbuch: Herrie ten Cate Musik: David Wall