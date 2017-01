MDR 22:50 bis 00:15 Krimi Polizeiruf 110 Petra DDR 1982 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Unten im Steinbruch spiegelt sich das Wasser, oben auf der Klippe steht ein Trabi. Ein Mann stößt das Auto über die Böschung, er wird dabei von einem Anrainer beobachtet, der sofort die Polizei verständigt. Als der Wagen später herausgezogen wird, findet man auf dem Rücksitz eine Tote, Petra Langer. Der Mann, der den Wagen versenken wollte, so stellt sich bald heraus, war ihr Bruder Jürgen. Er ist seit Jahren in Autoschiebereien verwickelt und hatte Krach mit Petra, die ihn auf den rechten Weg bringen wollte. Aber ist Jürgen der Mörder seiner Schwester? Oder ist es Michael Grandel, der den Autoschwarzhandel zusammen mit Jürgen betrieb und mit Petra kurze Zeit eine Affäre hatte? Oder sogar Michaels Frau Elvira, die ebenfalls in die Schiebereien verstrickt war und befürchtete, ihren Mann an Petra zu verlieren? Kommissar Reichenbach stößt bei seinen Ermittlungen auf ein kompliziertes Beziehungsgeflecht aus Liebe, Freundschaft, Kumpanei und krimineller Energie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friedhelm Eberle (Oberleutnant Reichenbach) Klaus Nietz (Leutnant Schreiber) Karin Düwel (Petra Langer) Jürgen Heinrich (Michael Grandel) Dieter Bellmann (Jürgen Wittstock) Brigitte Heinrich (Elvira Grandel) Roland Holz (Leutnant Weschke) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans-Joachim Hildebrandt Drehbuch: Lutz Schön, Hans-Joachim Hildebrandt Kamera: Walter Laaß Musik: Peter Gotthardt Altersempfehlung: ab 12