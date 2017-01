MDR 22:05 bis 22:48 Dokumentation DDR ahoi! Helden der See D 2011 2017-01-10 02:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der dritte Teil von ""DDR ahoi!"" ist mit Hilfe der Seefahrer selbst entstanden. Sie haben der Redaktion umfangreiches Material geschickt: Filme, Fotos und Erlebnisberichte. Im Mittelpunkt von ""Helden der See"" stehen die persönlichen Erfahrungen der DDR-Seefahrer. Diese berichten vom Bordalltag, von Landgängen, von Frauen an Bord, von abenteuerlichen Tiertransporten, aber auch von Schwierigkeiten, sich in den kurzen Zeiten zwischen den monatelangen Seereisen wieder zu Hause zurechtzufinden. Sind doch die Erfahrungen, die sie in der Ferne gemacht haben, meist wenig vereinbar mit dem Alltag in der DDR. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DDR ahoi!