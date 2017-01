3sat 22:25 bis 23:50 Erotikfilm Swinger GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Das junge Glück der Journalistin Alice mit dem arbeitslosen Designer David ist von dessen sexueller Impotenz belastet. Ein Ausflug in die Swinger-Szene soll Abhilfe schaffen. Der Debütfilm, der 2015 beim Filmfestival Edinburgh seine Premiere feierte, wagt ein delikates Experiment. Er zeigt die menschliche Verrohung sexbesessener Paare ebenso wie einen Sextempel als Feststätte der freien Liebe. Um einen Ausweg aus Davids Impotenz-Krise zu finden, überredet Alice ihren Partner, sich mit ihr in einer Art Selbstversuch in der Swinger-Szene umzusehen, um erotische Anregungen zu bekommen. Die Recherche soll sowohl Davids Misere beheben als auch als Material für einen karrierefördernden Bericht für Alice' Zeitschrift dienen. Colin Kennedy gelingt es in seinem Debütfilm, die Balance zu halten zwischen erotischer Stimmung, Humor und ergreifenden Gefühlen, wenn er die Erfahrungen des Paares mit der eigenen Sexualität und der anderer Paare in der Swinger-Szene inszeniert. Dabei kann er sich auf seine einnehmenden Hauptdarsteller Elena Anaya und Owen MacDonnell verlassen. In der Rolle von Dolly, der Inhaberin des Sextempels, ist Elizabeth McGovern ("Downtown Abbey") zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elena Anaya (Alice López) Owen McDonnell (David) Elizabeth McGovern (Dolly Adams) Gerry McLaughlin (Steve) Sarah McCardie (Shona) Allison McKenzie (Marcia) Steven Cree (Mike) Originaltitel: Swung Regie: Colin Kennedy Drehbuch: Ewan Morrison Kamera: Jean-François Hensgens Musik: Richard Harvey Altersempfehlung: ab 16