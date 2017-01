3sat 20:15 bis 21:45 Dokumentation Rheingold - Gesichter eines Flusses D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Rhein ist das Zentrum der europäischen Seele, der bedeutendste Strom des Kontinents. Jahrhundertelang trennte er Deutsche von Franzosen, seit fast 70 Jahren verbindet er sie wieder. Aber auch Luxemburg, Belgien, Italien, Österreich und die Schweiz liegen in seinem Einflussbereich. "Der Rhein ist der Fluss, den alle Welt besucht und niemand kennt", sagte einst Victor Hugo. Der Film zeigt den Fluss ausschließlich aus der Vogelperspektive. Mit dieser Perspektive ändert sich alles, sie rückt die Mythen des Flusses, seine Traditionen und Probleme in ein neues Licht: glitzernde Rheinauen erinnern an die Karibik, Schwemmwiesen sehen aus wie die Serengeti. Als "Vater Rhein" verleiht Ben Becker dem Rhein seine Stimme in der Ich-Form und nimmt den Zuschauer mit auf seine Reise. Die Sprecherin Anne Moll übernimmt die dokumentarischen Passagen des Films und bildet ein Pendant zur mystischen Tonalität des Rheins. Eine eigene Note setzt die Filmmusik der Experimentalkünstler Steffen Wick und Simon Detel, die Leitmotive aus dem Werk Richard Wagners zu Filmmusik verarbeitet haben und damit dem Rhein eine eigene Emotionalität geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ben Becker. Sprecherin: Anne Moll Originaltitel: Rheingold - Gesichter eines Flusses Regie: Peter Bardehle, Lena Leonhardt, Sigrid Faltin Drehbuch: Peter Bardehle, Lena Leonhardt Kamera: Alexander Kaiser, Klaus Stuhl Musik: Simon Detel, Steffen Wick