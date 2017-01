BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Brot - Macht es uns krank? D 2017 2017-01-10 04:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Seit über 10.000 Jahren essen wir Brot. Es ist eines unserer ältesten Grundnahrungsmittel. Trotzdem klagen seit einigen Jahren immer mehr Menschen, dass sie Brot nicht mehr vertragen. Unter einer Zöliakie, einer Gluten-Unverträglichkeit, leidet nur ein Prozent der Bevölkerung. Sie vertragen das Klebereiweiß nicht, das in einigen Getreide-Arten vorkommt. Aber viel mehr Menschen haben Beschwerden, die denen einer Zöliakie ähneln, etwa Durchfall oder Erbrechen. Zur großen Überraschung von Wissenschaftlern scheinen andere Inhaltsstoffe im Getreidekorn als Gluten dafür verantwortlich zu sein. Einen davon hat ein internationales Wissenschaftlerteam bereits entdeckt: das sogenannte ATI, pflanzeneigene Abwehrstoffe. Was der Pflanze hilft, kann uns krank machen. Wie können wir uns davor schützen? Die Antwort könnte in alten Getreidesorten und traditioneller Backkunst stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen