BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Das verlorene Kind D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Im Wohnhaus einer Münchner Geschäftsstraße wird die Leiche des 67-jährigen Adalbert Kircher gefunden. Ein Taxifahrer wollte den alten Herrn wie gewöhnlich zur Dialyse abholen. Ein Raubmord scheint ausgeschlossen. Die Umstände seines Todes sind mehr als mysteriös. Oberkommissar Carlo Menzinger übernachtet in der Mordwohnung und stößt dort auf den 30-jährigen verwahrlosten Sohn, der von Kindesbeinen ans Bett gefesselt und vor der Außenwelt versteckt auf dem Dachboden lebte ... Die Münchner Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr, Ivo Batic und Oberkommissar Carlo Menzinger stoßen nach dem Mord an dem 67-jährigen Adalbert Kichner auf ein grausames Schicksal: Ans Bett gefesselt, vegetierte der schwerbehinderte 31-jährige Hans - abgeschottet von der Außenwelt - in der elterlichen Wohnung vor sich hin. Hans ist nicht gemeldet, er ging nie zur Schule. Hans' Schwester Sabine Schmiedinger sieht ihren Bruder in der Psychiatrie wieder, mit Medikamenten ruhiggestellt. Das zuständige medizinische Team um die Ärztin Jeanne Degert und den ehrgeizigen Dr. Klein will Hans gründlich untersuchen und erklären, Sabine habe kein Recht, den behinderten Bruder zu sich zu nehmen, bis die Vormundschaft geklärt sei. Franz Leitmayr und Ivo Batic müssen einräumen, dass Hans unter dem Verdacht steht, seinen Vater erschlagen zu haben. Für die Presse ist klar: 30 Jahre Folter und Gefangenschaft - dann rächt sich der Sohn am eigenen Vater. Jeanne Degerts Gutachten bestätigt, dass Hans zu so einer Tat fähig wäre. Doch Sabine stellt fest, dass in der Wohnung eine antike Uhr fehlt. War es doch ein Raubmord? Die Beamten suchen die Antiquitätengeschäfte ab. Tatsächlich wurde so eine Uhr verkauft, allerdings schon vor zwei Jahren und nicht von einem älteren Herrn, sondern von einem Ausländer. Leitmayr kommt zu der Überzeugung, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn ganz anders war, als sie auf den ersten Blick wirkte, denn Hans hat seinen Vater geliebt. Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Kriminalhauptimmissar Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Kriminalhauptimmissar Franz Leitmayr) Michael Fitz (Oberkommissar Carlo Menzinger) Arndt Schwering-Sohnrey (Hans Kichner) Lena Stolze (Sabine Schmiedinger) Max Herbrechter (Dietmar Schmiedinger) Sophie von Kessel (Dr. Jeanne Degert) Originaltitel: Tatort Regie: Jobst Oetzmann Drehbuch: Magnus Vattrodt, Jobst Christian Oetzmann Kamera: Hanno Lentz Musik: Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 14