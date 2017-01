Das Erste 01:20 bis 02:58 Komödie Zwei Hochzeiten und ein Liebesfall IRL 2009 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Maura (Sally Hawkins) und Freddie (Tom Riley) schließen den Bund der Ehe, jedoch nicht miteinander. Die alleinerziehende Mutter gibt dem Afrikaner Wilson (Ariyon Bakare) das Jawort, der mit dieser arrangierten Ehe seine Abschiebung verhindern will. Dafür verspricht er ihr 9.000 Euro, mit denen die notorisch verschuldete Chaotin ihre Räumungsklage abwenden kann. Der verunsicherte Freddie dagegen heiratet seine Exfrau Sophie (Jade Yourell) und hofft, dass es im zweiten Anlauf besser funktioniert. Beide Paare geben sich in unterschiedlichen Kirchen das Jawort, müssen die anschließenden Hochzeitsfeiern aber aufgrund einer Fehlbuchung im selben Hotel austragen. Irrtümer und Missverständnisse sind dadurch vorprogrammiert. Während die betrunkene Sophie mit drei rabiaten Lesben durchbrennt, wird Wilson von übereifrigen Beamten der Einwanderungsbehörde observiert, die an seiner Liebesheirat zweifeln. Maura versucht zu vermitteln, doch dadurch wird alles noch schlimmer: Sie ist die Kraft, die nur das Gute will und stets das Chaos schafft. Mike Leighs Meisterwerk "Happy-Go-Lucky: Gute Laune ist ansteckend" machte Sally Hawkins zum Star. In "Zwei Hochzeiten und ein Liebesfall" glänzt die quirlige Britin erneut als liebenswürdige Chaotin mit Herz. Zum spielfreudigen Ensemble dieser modernen Screwball-Komödie zählen Sinead Maguire als Sally Hawkins' aufgeweckte Filmtochter, Tom Riley als lernfähiger Versager und Jade Yourell, die als Gelegenheits-Furie eine Nonne mit Batman verwechselt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Hawkins (Maura) Tom Riley (Freddie) Sinead Maguire (Molly) Tina Kellegher (Karen) Deirdre Molloy (Niamh) Ariyon Bakare (Wilson) Jade Yourell (Sophie) Originaltitel: Happy Ever Afters Regie: Stephen Burke Drehbuch: Stephen Burke Kamera: Jonathan Kovel Musik: Stephen Rennicks