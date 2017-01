Das Erste 00:35 bis 02:08 Krimi Tatort Land in dieser Zeit D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem ausgebrannten Friseursalon wird die Leiche der Auszubildenden Melanie Elvering gefunden. Rosi, die Chefin (Birge Schade), und ihre zweite Angestellte, Vera Rüttger (Jasna Fritzi Bauer), sind erschüttert. Alles weist auf einen Brandanschlag hin. Rasch können Hauptkommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) und Hauptkommissar Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln, dass es vor kurzem einen heftigen Streit zwischen Melanie und einem afrikanischen Drogendealer gab. Dieser wird festgenommen. Nachdem zunächst Vera, dann auch Rosi den Drogendealer John Aliou (Warsama Guled) eindeutig wiedererkannt haben, schleichen sich jedoch bei den Kommissaren Zweifel ein. Denn John Aliou hat ein wasserdichtes Alibi. Bei der Befragung von Veras WG-Mitbewohnerin Juliane Kronfels (Anna Brüggemann) und Margaux Brettner (Odine Johne), der Enkelin des Besitzers des gegenüberliegenden Kiosks, registrieren Janneke und Brix, dass diese sich in nationalistischen Kreisen bewegen und die afrikanischen Drogendealer unbedingt weg haben wollen. Nachdem Vera von Janneke und Brix immer stärker verdächtigt wird, etwas mit dem Brand zu tun zu haben, beschließen Juliane und Margaux, dass Vera untertauchen soll. Doch Vera lässt sich nichts vorschreiben - die Situation eskaliert vollkommen... "Land in dieser Zeit" ist der fünfte Tatort mit dem Frankfurter Ermittlerteam Margarita Broich als Anna Janneke und Wolfram Koch als Paul Brix. Regie führte Markus Imboden, das Drehbuch stammt von Khyana el Bitar, Dörte Franke und Stephan Brüggenthies. (im Ersten: 08.01.2017 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margarita Broich (Anna Janneke) Wolfram Koch (Paul Brix) Jasna Fritzi Bauer (Vera Rüttger) Odine Johne (Margaux Brettner) Anna Brüggemann (Juliane Kronfels) Birge Schade (Rosi Grüneklee) Bruno Cathomas (Fosco Cariddi) Originaltitel: Tatort Regie: Markus Imboden Drehbuch: Khyana el Bitar, Dörte Franke, Stephan Brüggenthies Kamera: Martin Langer Musik: Jacki Engelken Altersempfehlung: ab 12