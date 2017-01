Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 170 Es ist nicht alles Gold ... D 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Zahnarzthelferin Renate Liebner findet ihren Chef Doktor Hermann Herbst morgens verblutet im Behandlungszimmer. Kommissar Florian Prantl aus Straubing übernimmt den Fall, da Korbinian Hofer in Kur ist. Am Tatort erfahren Prantl und Hansen, dass es zwischen dem Labortechniker Holger Schubert und Doktor Herbst angeblich zu Streitereien gekommen sei. Auch bei einem vor kurzem passierten Einbruch in die Praxis vermuten die Cops ein Motiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Afam Bilson Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 12