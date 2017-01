Eine illegal eingereiste Russin wird in einem Hotelzimmer ermordet aufgefunden. Pech für Wilsberg, denn das Zimmer war auf seinen Namen gebucht. Der Dektektiv kennt die Tote aus der Hotelbar, wo er mit seinem Freund Ekki am Abend zuvor etwas getrunken hatte. Der war fasziniert von der Frau und blieb noch länger in der Bar. Sollte Ekki etwas mit dem Mord zu tun haben? Aber der beteuert, er könne sich an gar nichts mehr erinnern. In Google-Kalender eintragen