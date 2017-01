Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Krimi Wilsberg: Unter Anklage D 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach der Einweihungsparty von Alex' neuer Kanzlei wird Wilsberg auf dem Heimweg Zeuge, wie Alex' ehemalige Kommilitonin Maike Lehmann angetrunken einen Unfall baut. Wilsberg hilft ihr aus der Patsche und erklärt der anrückenden Polizei, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Später in Maikes Wohnung will sich Maike bei ihrem Retter bedanken, doch Wilsberg lehnt ihre Avancen ab. Am nächsten Tag sieht sich Wilsberg plötzlich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert. Er gerät in Erklärungsnot und ins Visier des Polizisten Michael Bach, der den Vergewaltigungsvorwurf untersucht. Mit Ekkis und Alex' Hilfe findet Wilsberg heraus, dass Maike die Tochter einer ehemaligen Klientin ist, deren Scheidungssache er vor Jahren geregelt hat. Beschuldigt ihn Maike, weil Wilsberg die Ehe ihrer Eltern zerstört hat? Denn Wilsberg hatte damals mit seiner Mandantin, Maikes Mutter, eine Affäre. Angestachelt durch Maikes Vorwürfe und durch die damaligen Ereignisse sieht Maikes Vater Christian Lehmann rot. Als Maikes Lügengerüst nach und nach zusammenbricht und Wilsberg von dem Vergewaltigungsvorwurf entlastet wird, könnte eigentlich alles gut sein und wieder seinen gewohnten Gang gehen. Doch Wilsberg wird das Gefühl nicht los, dass mehr hinter dem Ganzen steckt und der Vergewaltigungsvorwurf nur das Puzzlestück in einem größer angelegten Plan ist. Doch wer hat diesen Plan entworfen? Mit welchen Helfern? Und mit welchem Ziel? Wilsberg setzt alles dran, das raffinierte Verwirrspiel um Maike Lehmann aufzudecken. Doch gerade als er glaubt, Maike überlistet zu haben, muss er feststellen, dass er sie wieder unterschätzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonard Lansink (Georg Wilsberg) Oliver Korittke (Ekki Talkötter) Ina Paule Klink (Alex) Rita Russek (Kommissarin Anna Springer) Roland Jankowsky (Overbeck) Lale Yavas (Maike Lehmann) Florian Panzner (Michael Bach) Originaltitel: Wilsberg Regie: Martin Gies Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Thomas Etzold Musik: Stefan Schulzki Altersempfehlung: ab 12