Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Die Edelsteinjäger Indien GB 2013 Stereo 16:9 Merken Ein Beryll-Fund im Himalaja lockt das Team von "Gem Guys" in dieser Folge in die Region Kaschmir nordöstlich von Pakistan. In einer Mine in 3000 Metern Höhe wurden angeblich 100 Kilo des diamantähnlichen Minerals gefunden. Die Nachricht verbreitet sich in der Edelsteinszene wie ein Lauffeuer, deshalb müssen Don Kogen und seine Crew schnell handeln. Von Jaipur aus brechen die Schatzsucher in Richtung Berge auf. Dort ist es bitterkalt, die Temperaturen liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Und auch von anderer Seite droht Gefahr: Angeblich verstecken sich in der Gegend Al-Qaida-Terroristen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rock Raiders Altersempfehlung: ab 12