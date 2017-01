Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Die Schlammschlacht GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Frühling kommt schneller als erwartet. Die steigenden Temperaturen verwandeln die einzige Straße in den Wald in eine riesige Schlammpiste. Ein Großteil der Forstarbeiter hat die Taiga daher bereits verlassen. Doch Sean Vann und sein Team wollen nicht aufgeben. Denn am Straßenrand stapeln sich Rundhölzer im Wert von 20 000 Dollar. Wenn die Männer das Holz nicht an das Sägewerk liefern, war die ganze Plackerei umsonst. Dann fällt der Zahltag ins Wasser. Mit vereinten Kräften kämpft sich die Truppe in Sibirien durch den Morast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 12