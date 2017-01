Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Raser, Drängler, Geisterfahrer USA 2013 Stereo 16:9 Merken Geschwindigkeit, Position und Timing: In dieser Episode stehen bei den "Mythbusters" Auto-Mythen aus der Filmindustrie auf dem Prüfstand. Kapitale Blechschäden sind dabei vorprogrammiert, denn Adam und Jamie lassen es bei ihren Stunts ordentlich krachen. Von der Kurvenfahrt auf zwei Reifen bis zum spektakulären Rampensprung - in den Blockbustern aus Hollywood sieht das für gewöhnlich ganz einfach aus. Doch die "Wissensjäger" wollen es genau wissen, und testen die betreffenden Szenen unter Realbedingungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters