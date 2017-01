Classica 20:15 bis 23:35 Ballett Purcell, the Indian Queen D 2014 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Real de Madrid: "The Indian Queen" von Henry Purcell (1659-1695), Neufassung von Peter Sellars. Musikalische Leitung: Teodor Currentzis - Inszenierung: Peter Sellars - Choreographie: Christopher Williams. Mit Julia Bullock (Teculihuatzin/Doña Luisa), Nadine Koutcher (Doña Isabel), Noah Stewart (Don Pedro de Alvarado), Markus Brutscher (Don Pedrarias Dávila), Vince Yi (Hunahpú), Christophe Dumaux (Ixbalanqué). "The Indian Queen" ist eine Semi-Oper, ein britisches Genre aus dem späten 17. Jahrhundert, das Schauspiel, Gesang und Tanz kombiniert. "Ein Abend voller Theatermagie" (Opernwelt). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julia Bullock (Teculihuatzin/Doña Luisa) Nadine Koutcher (Doña Isabel) Noah Stewart (Don Pedro de Alvarado) Markus Brutscher (Don Pedrarias Dávila) Vince Yi (Hunahpú) Christophe Dumaux (Ixbalanqué) Originaltitel: Purcell, the Indian Queen Drehbuch: Julia Bullock, Nadine Koutcher, Noah Stewart, Markus Brutscher, Vince Yi, Christophe Dumaux, Luthand Altersempfehlung: ab 12