Classica 20:15 bis 21:35 Dokumentation Karajan - Das zweite Leben A, D 2012 Stereo 16:9 Merken Herbert von Karajan (1908-1989) zählte zu den größten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Auf dem Gebiet der Aufnahmetechnik - Audio und Video - war Karajan ein echter Pionier: Kein anderer Dirigent hat so viele Tonträger eingespielt wie er. Dieser Film zeigt Herbert von Karajan dort, wo er der Öffentlichkeit bislang verborgen blieb: als visionären, akribischen Klanggestalter jenseits der Bühne, im Tonstudio. Um seine Arbeit in der bestmöglichen Form zu bewahren, strebte er wie ein "Bildhauer der Musik" nach Perfektion. Mit vielen Ton- und Bildaufnahmen sowie Interviews seiner Weggefährten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peter Alward, Brigitte Fassbaender, Anne-Sophie Mutter Originaltitel: Karajan - Das zweite Leben