RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie The Blacklist Esteban (Nr. 79) USA 2016 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 1: Nachdem Liz aus ihrem Versteck auf Kuba von Alexander Kirk entführt wurde, der behauptet ihr Vater zu sein, unternimmt Reddington alles in seiner Macht stehende, um sie zu finden. Auch Tom und Agnes sind von Kirks Männern entführt worden, und Tom versucht sich aus ihren Händen zu befreien. Reddington lässt alle seine Beziehungen spielen, um über einen ehemaligen Mitarbeiter von Pinochet, Manuel Orentez Esteban, der mittlerweile alle möglichen lateinamerikanischen Staaten dabei berät und unterstützt die eigenen Bürger zu terrorisieren, den Aufenthaltsort von Liz in Erfahrung zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Jon Bokenkamp, John Eisendrath Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16