Sky 1 20:15 bis 21:00 Serien Madam Secretary Texas gegen Washington USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken An der Grenze zwischen Texas und Mexiko wird bei einer Schießerei ein US-Polizist getötet. Die Regierung Mexikos weigert sich, den Schützen an die USA auszuliefern. Das muss Elizabeth (Tea Leoni) der Witwe des Getöteten schonend beibringen. Sie bittet sie, auf die Todesstrafe für den Täter zu verzichten, da sich so die Chance auf die Auslieferung erhöht. Als der texanische Senator dies erfährt, ist er empört. Dann geschieht etwas Unerwartetes: Dem Schützen gelingt die Flucht aus dem Gefängnis. - Spannende Politserie von den "Homeland"-Machern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Joseph C. Muscat, Alexander Maggio Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12