Sky Sport HD (1) 20:30 bis 23:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Borussia Dortmund - FC Bayern München, Finale 2013 in London 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Jahrhundertfinale! Ziemlich beste Feinde! Clásico der Neuzeit! Für das CL-Finale 2013 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München jagt eine mächtige Schlagzeile die nächste. Dabei ist das erste deutsche Endspiel in der Geschichte der Königsklasse vor allem eines: das Duell der beiden aktuell besten Teams in Europa. Der BVB schoss Real 4:1 und 0:2 aus dem Halbfinale, die Bayern zerlegten Barça, die vormals weltbeste Elf, 4:0 und 3:0. Freuen wir uns auf ein großartiges Match! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann Gäste: Gäste: Franz Beckenbauer, Ottmar Hitzfeld, Christoph Metzelder, Harald Schmidt, Dr. Markus Merk, Erik Meijer Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League