Sky Sport HD (1) 21:45 bis 22:35 Fußball Fußball: UEFA Champions League "Eine Nacht im Mai": Reportage zum Finale 2005: FC Liverpool vs. AC Mailand 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es war das erstaunlichste Comeback, das es bislang in einem Finale der UEFA Champions League gegeben hatte. Mit 0:3 lag der FC Liverpool in Istanbul zur Halbzeit gegen den AC Mailand zurück, doch die "Reds" gaben nicht auf, glichen in Hälfte zwei innerhalb von neun Minuten aus und triumphierten schließlich im Elfmeterschießen. Die Reportage erinnert an ein unvergessliches Endspiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League