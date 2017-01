Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:35 Porträt David Bowie - Five Years GB 2013 Stereo 16:9 Merken David Bowie, der nie Rockstar werden wollte, gilt als Erfinder der modernen Popmusik. Im Laufe seiner mehr als 40-jährigen Karriere und über 25 Platten hat der Musiker nie aufgehört, aktuelle Trends aufzugreifen und sich genreübergreifend immer wieder neu zu erfinden. Anhand von Archivaufnahmen lassen Bowie und seine engsten Begleiter die fünf wichtigsten Momente in der Karriere des Ausnahmekünstlers lebendig werden: seinen Durchbruch 1971 und die Veröffentlichung der legendären Alben "Young Americans" (1975), "Low" und "Heroes" (beide 1977), "Scary Monsters" (1980) sowie "Let's Dance" (1983). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Bowie (Himself) Rick Wakeman (Himself) John Harris (Himself, journalist, author) Ken Scott (Himself, co-producer 'Hunky Dory') Mick Ronson (Himself) Charles Shaar Murray (Himself, music journalist) Trevor Bolder (Himself) Originaltitel: David Bowie: Five Years Regie: Francis Whately Altersempfehlung: ab 12