Sky Sport Austria 20:30 bis 22:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SKN St. Pölten - FK Austria Wien, 1. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Premiere im Oberhaus! Erstmals in seiner noch jungen Geschichte wird der SKN St. Pölten 2016/17 Teil der österreichischen Fußball-Bundesliga sein. Mit 80 Zählern in der Vorsaison stellten die Niederösterreicher einen neuen Punkterekord in der zweithöchsten Spielklasse auf und krönten sich mit 26 Siegen zum besten Aufsteiger aller Zeiten. "Es ist einfach unglaublich geil, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen. Jedes Spiel wird ein Highlight", hatte Verteidiger Andreas Dober nach dem letzten Saisonspiel gegen den FAC gesagt (3:0). Das erste Highlight für die Elf von Coach Karl Daxbacher gibt's zu Hause gegen den Vorjahres-Dritten Austria Wien. Sackt der Liga-Neuling gegen die "Ve.