Sky Action 23:20 bis 01:00 Krimi Killing Them Softly USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Die beiden Gangster Frankie (Scoot McNairy) und Russell (Ben Mendelsohn) überfallen für Wäschereibesitzer Johnny Amato (Vincent Curatola) ein illegales Pokerturnier der Mafia in New Orleans. Doch die Bosse lassen sich das nicht gefallen: Sie engagieren den berüchtigten Auftragskiller Jackie Cogan (Brad Pitt), der das Geld mit allen Mitteln zurückholen soll. - Knallharter, sarkastischer Gangsterfilm im Tarantino-Stil. Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Jackie) Richard Jenkins (Driver) James Gandolfini (Mickey) Ray Liotta (Markie Trattman) Scoot McNairy (Frankie) Ben Mendelsohn (Russell) Vincent Curatola (Johnny Amato) Originaltitel: Killing Them Softly Regie: Andrew Dominik Drehbuch: Andrew Dominik Kamera: Greig Fraser Altersempfehlung: ab 16