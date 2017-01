Sky Comedy 23:30 bis 01:10 Komödie Sag' einfach ja! E 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Aufgrund einer Verwechslung landen der schüchterne Platzanweiser Victor (Santi Millán) und die junge Schauspielerin Estrella (Paz Vega) in einer Datingshow. Weil sie den Hauptgewinn wollen, spielen die beiden ein Liebespaar - und gewinnen aufgrund ihres unbeholfenen Charmes die Herzen der Zuschauer. Nun sollen sie vor laufender Kamera heiraten. - Satirische Liebeskomödie um ein seltsames Paar. Mit Ornella Muti und Santiago Segura in Nebenrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paz Vega (Estrella Cuevas) Santi Millán (Víctor Martínez) Pepe Viyuela (Salvador Asensio) Constantino Romero (Amador Rosales) Chus Lampreave (Víctors Mutter) Santiago Segura (Oscar Vázquez) Ornella Muti (Francesca) Originaltitel: Di que sí Regie: Juan Calvo Drehbuch: Juan Calvo Kamera: Gonzalo F. Berridi Musik: Federico Jusid Altersempfehlung: ab 6