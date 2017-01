Sky Bundesliga 22:00 bis 00:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - 1899 Hoffenheim, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn 1899 Hoffenheim als Tabellendritter zum Spitzenspiel nach München kommt, werden zwangsläufig Erinnerungen an den 5.12.2008 wach. Am vorletzten Hinrundenspieltag reiste der damalige Aufsteiger als Spitzenreiter nach München. Kurz nach der Pause ging der selbstbewusste Gast sogar in Führung, in der Nachspielzeit traf Luca Toni aber noch zum 2:1-Sieg für die Bayern. Auch diesmal kommen die Kraichgauer mit viel Selbstvertrauen nach München. Das 1:0 gegen die Hertha war ihr fünfter Sieg in Folge. "Wir nehmen alles mit", erklärt 1899-Coach Julian Nagelsmann. Kampfansagen verkneift er sich jedoch: "Wir reden nicht von einem Tabellenplatz, sondern nur von unserer Leistung." Kommentar: J In Google-Kalender eintragen Bildergalerie