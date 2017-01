ARTE 13:55 bis 15:25 Krimi Zwei allein D 2014 Nach dem Buch von Friedrich Ani Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Schwestern Henriette "Henri" und Gerlinde "Linda" führen in München gemeinsam ein Schuhgeschäft. Während Linda von einem anderen, ungebundenen Leben träumt, ist Henri seit vielen Jahren glücklich mit dem Busfahrer Benedikt verheiratet. Die beiden verstehen sich ohne viele Worte. Als bei Henri jedoch heftige Schmerzen einsetzen und sie wenig später die Gewissheit hat, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist, bleibt ein echter Austausch aus. Die beiden können sich ihre Verzweiflung nicht wirklich mitteilen. Henri hadert stumm mit Gott. Erst im Gespräch mit dem aufgeschlossenen Pfarrer Linus beginnt sie, ihr Schicksal anzunehmen, und kann auch wieder herzlich mit ihrer Schwester lachen. Doch bevor sie Benedikt von ihrer veränderten inneren Haltung gegenüber ihrem Schicksal erzählen kann, wird sie Opfer eines Raubmords. Bei Linda, der einzigen Zeugin der Tat, und dem ermittelnden Kommissar kommen allerdings nach und nach Zweifel auf. Der erfolgreiche Krimiautor Friedrich Ani, der das Drehbuch geschrieben hat, sagte in einem Interview über die Wahl dieses Genres: "Der Kriminalroman zwingt zum Hinschauen in die Gegenwart. Das Drama des in seinem Lebenszimmer gefangenen Menschen gelingt mir mit dem Krimi am besten, ohne dass es mir auf Mord und Totschlag und spektakuläre Plots ankäme. In meinen Krimis bestimmen die Langsamkeit und das Schweigen den Handlungsablauf, wobei ein gewisses Maß an genreüblicher Spannung unerlässlich bleiben muss. Darüber hinaus lassen sich im Genre Krimi immer wieder neue Türen öffnen." Und eine solche neue Tür macht er in "Zwei allein" auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elmar Wepper (Benedikt "Bene" Sattler) Gundi Ellert (Henriette "Henri" Sattler) Johanna Bittenbinder (Gerlinde "Linda" Rose) Rufus Beck (Pfarrer Linus Gobert) Simon Licht (Kommissar Franke) Felix Hellmann (Andreas Wolf) Günther Brenner (Wirt) Originaltitel: Zwei allein Regie: Stephan Wagner Drehbuch: Friedrich Ani Kamera: Thomas Benesch Musik: Irmin Schmidt Altersempfehlung: ab 6