AXN 20:15 bis 21:00 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Die Festung CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Irina, das Kindermädchen einer superreichen Familie, wird von ihrem Freund Misha dazu überredet, ihm und seinen Kumpanen dabei zu helfen, die Luxusvilla auszurauben. Er weiß um Irinas Sehnsucht nach ihrem eigenen Sohn, den sie in Russland zurücklassen musste. Als das SRU-Team eintrifft, stellt sich die Villa als uneinnehmbare Festung heraus - und Misha als skrupelloser Geiselnehmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ona Grauer (Irina Kazkov) Jessica Steen (Donna Sabine) Bill MacDonald (Inspector Stainton) Stefen Hayes (Misha Kondrashoff) Craig Eldridge (Dennis Milford) Tattiawna Jones (Winnie Camden) Hugh Dillon (Ed Lane) Originaltitel: Flashpoint Regie: Erik Canuel Drehbuch: Ian Weir Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16