FOX 22:30 bis 23:10 Serien Hart of Dixie Krawumm! USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Zoe ist ganz aufgeregt, denn Wade will nun doch in BlueBell bleiben. Sie setzt deshalb alles daran, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen - und wartet trotzdem vergeblich auf die Reaktion, die sie eigentlich erhofft hat. Derweil werden George und Lavon für die örtliche Feuerwehr rekrutiert und finden sich schon bald mitten in einer Übung wieder. Ihnen wird auch klar, dass sie sich für die gleiche Frau interessieren: Lemon. Und die will nicht nur einen Job, sondern endlich auch den Mann ihrer Träume. Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: David Paymer Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman