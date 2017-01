Kinowelt 20:15 bis 22:05 Drama Sid & Nancy GB 1986 16:9 20 40 60 80 100 Merken England, 1975: Mit dem Punk entsteht eine neue Bewegung, die eine ganze Generation beeinflusst hat - die sogenannte "No Future"-Generation. Geprägt vom Kampf gegen das Establishment und Anarchie beginnt sich vor allem die Band "Sex Pistols" ins Rampenlicht zu spielen. Durch ihre aufsehenerregenden Texte und ihr wildes Auftreten werden sie zu Identifikationsfiguren für die Punks. Die Band ergeht sich in ihrem Ruf und lebt den Lebensstil dabei selbst vor. Das Leben und Sterben von Sid Vicious, dem Bassisten der Sex Pistols, steht dabei exemplarisch für den Lebensstil dieser Generation. Der Film "Sid & Nancy" zeigt dabei eindringlich die selbstzerstörerische Liebesgeschichte von Sid Vicious und seiner todessüchtigen Freundin und Groupie Nancy Sprungen. In diesem faszinierenden und intensiven Biopic aus dem Jahre 1986 von Regisseur Alex Cox gelingt Gary Oldman in der Hauptrolle sein großer Durchbruch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Oldman (Sid Vicious) Chloe Webb (Nancy Spungen) David Hayman (Malcolm) Debby Bishop (Phoebe) Andrew Schofield (Johnny Rotten) Tony London (Steve) Perry Benson (Paul) Originaltitel: Sid and Nancy Regie: Alex Cox Drehbuch: Alex Cox, Abbe Wool Kamera: Roger Deakins Musik: Joe Strummer, The Pogues, "Pray for Rain" Altersempfehlung: ab 16