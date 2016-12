ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Der Gedächtnisschwund USA 1966 Merken Tony soll am Abend Miss Gordon, eine Freundin seiner Tante, ausführen. Jeannie ist eifersüchtig. Als Tony eine Vase auf den Kopf fällt, erleidet er einen partiellen Gedächtnisverlust. Er kann sich nicht erinnern, dass Jeannie ein Flaschengeist ist. Stattdessen hält er sie für Miss Gordon und verliebt sich in sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Greta Lenetska (Miss Gordon) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Richard Wess

