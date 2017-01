Der trottelige Professor Kelp hat sich bis über die Ohren in seine Studentin Stella verguckt. Nur, je mehr er ihr zu imponieren versucht, umso schlimmer wird alles. Also probiert Kelp es mit dem, was er am besten kann: der Chemie. Und entdeckt ein Zaubermittel, das ihn in den sexy Womanizer Buddy Love verwandelt. Allerdings nur auf Zeit...Zum Schieflachen: Jerry Lewis in seiner besten Rolle. In Google-Kalender eintragen