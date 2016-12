ATV 20:15 bis 22:35 Komödie Liebe auf Umwegen USA 2004 2017-01-01 01:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die attraktive Helen hat alles was sich eine Frau Ende 20 wünschen kann: Sie lebt im schicken New York, hat einen gut bezahlten Job in einer der hippsten Modeagenturen, steht auf der Gästeliste jedes Clubs und hat dutzende Verehrer. Doch ihr Leben ändert sich schlagartig, als ihre geliebte Schwester und deren Mann bei einem Autounfall ums Leben kommen und ihr die Vormundschaft für ihre drei Kinder übertragen. Helen stellt sich der neuen Herausforderung und nimmt die 15jährige Audrey und deren beide jüngere Geschwister Sarah und Henry zu sich. Um den Kindern ein gutes Lebensumfeld zu bieten, ziehen sie von Manhattan ins unglamouröse Queens und Helen sucht sich einen neuen Job in einem Autohaus. Helen gibt ihr Bestes um die Kinder über den Verlust ihrer Eltern hinwegzutrösten, doch als ihr alles über den Kopf zu wachsen droht, erhält sie unerwartete Hilfe von einem Pastor?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Hudson (Helen Harris) John Corbett (Pastor Dan Parker) Joan Cusack (Jenny Portman) Hayden Panettiere (Audrey Davis) Spencer Breslin (Henry Davis) Helen Mirren (Dominique) Abigail Breslin (Sarah Davis) Originaltitel: Raising Helen Regie: Garry Marshall Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Charles Minsky Musik: John Debney, Mark Vogel