ATV 14:30 bis 16:05 Komödie Ran an die Braut USA 2001 2017-01-01 03:20 Stereo Für den Highschool Schüler Berke war es die perfekte Beziehung. Als ihm seine Freundin Allison jedoch nach 16 Monaten und drei Tagen gemeinsamen Glücks aus heiterem Himmel den Laufpass gibt, versteht er die Welt nicht mehr. Und während er seinen tiefen Schmerz zu verdauen versucht, kommt auch schon die nächste Hiobsbotschaft und trifft den armen Kerl wie ein Schlag ins Gesicht: Allison hat sich doch tatsächlich schon einen Neuen geangelt, den Boygroup- Sänger Striker. Berke beschließt, seine Traumfrau auf Teufel komm raus zurückzuerobern. Doch anstatt die erhoffte Wirkung zu erzielen, stolpert er nur von einem Fettnäpfchen ins Nächste und macht sich öffentlich zum Narren. Doch noch ist nicht aller Tage Abend und Burke bekommt unerwartete Unterstützung von der bezaubernden Kelly?. Schauspieler: Kirsten Dunst (Kelly Woods) Ben Foster (Berke Landers) Sisqó (Dennis Wallace) Shane West (Striker) Colin Hanks (Felix Woods) Carmen Electra (Moira) Martin Short (Dr. Desmond Forrest Oates) Originaltitel: Get Over It Regie: Tommy O'Haver Drehbuch: R. Lee Fleming Jr. Kamera: Maryse Alberti Musik: Steve Bartek