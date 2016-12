ATV 21:55 bis 23:30 Horrorfilm Scary Movie 2 USA 2001 2016-12-31 01:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach den mörderischen Ereignissen an der Highschool hätten Cindy und ihre Freunde eigentlich ein bisschen Ruhe verdient. Doch als ihr College Professor Dr. Oldman die Gruppe zu einem Experiment in ein Spukhaus einlädt, geht der Horror im Handumdrehen von vorne los. So bekommt die junge Jamie Lee Curtison nächtlichen Besuch von einem Geist, ein anderer Mitschüler verschwindet spurlos. Einmal mehr fühlt Cindy sich berufen, der Sache auf den Grund zu gehen und dem Grusel ein Ende zu bereiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shawn Wayans (Ray) Marlon Wayans (Shorty) Anna Faris (Cindy) Regina Hall (Brenda) James Woods (Pater McFeely) Tim Curry (Professor) Tori Spelling (Alex) Originaltitel: Scary Movie 2 Regie: Keenen Ivory Wayans Drehbuch: Shawn Wayans, Marlon Wayans, Alyson Fouse, Greg Grabianski, Dave Polsky, Michael Anthony Snowden, Cr Kamera: Steven Bernstein Musik: Mark McGrath Altersempfehlung: ab 16