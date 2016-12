Niederlande 2 13:50 bis 14:30 Sonstiges De Kist Hebe Kohlbrugge NL 2015 Merken Voor de 100e aflevering gaat Kefah Allush op bezoek bij de 100-jarige verzetsheldin Hebe Kohlbrugge in het huis waar ze sinds 1957 woont en dat sindsdien weinig veranderd lijkt te zijn. Deze stilstand van de tijd geldt niet voor haar geest. Ze volgt de actualiteit op de voet en correspondeert met mensen in heel Europa. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak kwam ze in verzet. Ze werd in 1944 gearresteerd, maar wist door een valse identiteit voor te wenden te ontkomen aan het verraden van haar verzetsnetwerk. Ze kwam in concentratiekamp Ravensbrück terecht, waar zij de taak kreeg voor de pasgeboren baby's te zorgen, die massaal stierven aan ondervoeding. Zelf ontsnapte ze aan de dood in een overvolle tyfusbarak, dankzij de hulp van twee Tsjechische communistes. "Zij spraken zo mooi over het communisme, dat ik dat na de oorlog weleens met eigen ogen wilde zien. Het enige dat ik zag, was onderdrukking en angst." Het was het begin van een decennia durende betrokkenheid bij Oost-Europa. De televisieopnamen waren bijna niet doorgegaan, omdat Kohlbrugge een hartinfarct kreeg. Na een periode van revalidatie is zij weer thuis en kon de 100e Kist opgenomen worden. De Kist op het dak van de Fiat 500 vindt ze maar niks. "Waarom zou ik met de dood bezig zijn? Dat vind ik nergens voor nodig." Liever heft ze de champagne die Kefah heeft meegenomen om te toasten op dit bijzondere jubileum van De Kist. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De kist