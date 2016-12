ORF 2 09:05 bis 13:00 Sonstiges Plenarsitzung des Nationalrates zu Sozial - und Wirtschaftsthemen Außertourliche Pensionserhöhung von 100 Euro netto für alle / Wiedereingliederung schwer erkrankter Arbeitnehmer ins Arbeitsleben / Verlängerung und Aufstockung des Pflegefonds A 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Der Nationalrat tritt am 14. und 15. Dezember zu den beiden letzten Sitzungen des Jahres zusammen. Ein Mammutprogramm mit 40 Gesetzesvorhaben, mehreren Bund-Länder-Vereinbarungen sowie Staatsverträgen ist von den Abgeordneten zu behandeln.Der Donnerstag wird geprägt von Sozial- und Wirtschaftsthemen. So wird eine außertourliche Pensionserhöhung von 100 Euro netto für alle beschlossen werden. Auch soll die Wiedereingliederung schwer erkrankter Arbeitnehmer ins Arbeitsleben erleichtert werden.Und der Nationalrat verlängert den Pflegefonds und stockt ihn um knapp 70 Millionen Euro auf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Plenarsitzung des Nationalrates zu Sozial - und Wirtschaftsthemen