Niederlande 1 01:55 bis 02:50 Sonstiges TV Monument: De oergeschiedenis van het VARA cabaret Deel 2 NL 2016 HDTV Merken Cabaret is altijd de hoeksteen van de VARA-programmering geweest. Al sinds haar oprichting in 1925 tot de dag van vandaag. In het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw redde het cabaret de VARA van een gewisse ondergang. Door het financiële debacle van de Willem Ruis Shows stond de omroep aan de rand van de ondergang. Het was de oud-staatssecretaris Marcel van Dam die ervoor koos om jonge cabaretiers een podium op de VARA tv te bieden. Dat waren goedkoop te maken programma's, die zo een wezenlijke bijdrage leverden aan het financieel herstel van de omroep. Het leverde de VARA 2000 uur uniek Nederlands amusement en een tiental nieuwe televisiepersoonlijkheden op. Zoals Paul de Leeuw, Jack Spijkerman, Youp van 't Hek, Herman Finkers, Claudia de Breij en vele anderen. Mede dankzij het cabaret verkreeg de VARA haar toonaangevende positie in het woelige omroepland. Televisiechroniqueur Han Peekel beschrijft in dit tweeluik de kleurrijke, maar vooral humoristische geschiedenis van 65 jaar VARA Cabaret. In Google-Kalender eintragen Moderation: Han Peekel Originaltitel: TV Monument