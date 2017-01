Niederlande 2 09:40 bis 10:45 Sonstiges Radar Het beroepsonderwijs: Ze denken dat ik dom ben (2) NL 2017 HDTV Merken Radar is het multimediale consumentenplatform met Antoinette Hertsenberg als gezicht. Het programma signaleert misstanden en onderzoekt consumentenaangelegenheden in de breedste zin van het woord: van de financiële wereld, de telecomsecor tot supermarkten en de zorg. Naast het aan de kaak stellen van zaken probeert Radar actief bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Antoinette Hertsenberg Originaltitel: Radar

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 261 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 115 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 56 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 51 Min.