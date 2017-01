Niederlande 2 22:40 bis 00:16 Sonstiges 2Doc: OJ: Made in America USA 2016 HDTV Merken Vijfdelige documentaire over de opkomst en ondergang van de van dubbele moord beschuldigde American footballspeler O.J. Simpson. Deze zaak was in de jaren negentig een ongekend mediaspektakel. In meer dan zeventig interviews komen oude vrienden en collega's van Simpson aan het woord, maar ook betrokkenen bij het moordonderzoek. De bijzondere zoektocht naar het echte verhaal over Simpson levert ook een verzameling op van onuitwisbare waarheden over Amerika. De celebrity die zich van zijn huidskleur distantieerde, speelde een onwaarschijnlijke hoofdrol in de zwarte emancipatiestrijd. Zijn gedocumenteerde levensverhaal is een Amerikaanse tragedie over ras, roem, media en rechtvaardigheid en biedt verrassende perspectieven op Simpsons identiteit en de actuele discussie over rassenongelijkheid. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: OJ: Made in America Regie: Ezra Edelman