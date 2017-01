Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Turteltäubchen D 2002 Merken Durch einen anonymen Hinweis wird auf einer Baustelle das Betongrab des Ukrainers Jan Medem, der sich illegal in Deutschland aufhielt, entdeckt. Die SK Kölsch steht vor einem Rätsel. Polier Hubert Rattler und dessen Assistent Martin Lohse sowie Kranführer Heinz geben vor, von nichts zu wissen. Laut ihrer Aussage war Medem nie auf dieser Baustelle beschäftigt. Während Jupp undercover auf der Baustelle ermittelt, beschäftigt sich Taube mit dem Alibi des eloquenten und gutaussehenden Bauleiters Weinsberg. Als wenig später Rattlers Asistent Lohse erschlagen in Weinsbergs Büro liegt wird klar, dass hier etwas vertuscht werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Ansari-Cox (Anna) Katja Bellinghausen (Uschi Neugebauer) Tatjana Clasing (Pathologin) Christoph Dittmann (Hagen Dietrich) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Lothar Förster (Rudi) Annette Frier (Jenny) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Ralf Huttanus Kamera: Thomas Meyer Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16