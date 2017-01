RTL TVI 17:15 bis 18:30 Sonstiges Les rois du shopping Stereo Merken Cette semaine les candidats ont un budget de 450 euros et trois heures pour chercher la tenue qui correspond au thème de la semaine qui est "Ayez de l'allure en short ou en bermuda". Loïc, 22 ans, est conseiller en image à Poissy. Il adore les vêtements assez spécifiques que personne ne porte. La paire de chaussures qu'il préfère c'est une paire de baskets blanches avec des lacets de plusieurs couleurs. Pour sa mise en beauté, il met des lentilles de couleurs, une crème pour le visage et du parfum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les rois du shopping