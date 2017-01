RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges L'amour XXL USA, CDN 2010 Stereo Merken Journaliste pour le célèbre magazine féminin "Shine", Nola Devlin voudrait bien tenir la nouvelle rubrique destinée aux femmes mal dans leur peau. Mais Lori, sa rédactrice en chef, refuse catégoriquement, sous prétexte qu'avec ses formes généreuses, Nola ne correspond pas aux "critères" ! Dans le plus grand secret, Nola crée alors Belinda Apple, une dame parfaite, correspondant en tous points à l'idéal féminin. Les articles signés Belinda remportent bien vite un grand succès, et même les deux meilleures amies de Nola, elles-mêmes en surcharge pondérale, deviennent accros aux conseils dispensés par la zélée chroniqueuse... Très inspirées par un article de Belinda consacré à la perte de poids, les deux jeunes femmes concluent alors le "pacte de Cendrillon", visant à suivre les judicieux conseils diététiques de leur bonne fée. Pour garder son identité secrète, Nola n'a alors d'autre choix que d'intégrer le club !... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Poppy Montgomery (Nola Devlin) Adam Kaufman (Chip / Alex) Chelah Horsdal (Nancy) Audrey Wasilewski (Deb) Michelle Harrison (Lori DiGrigio) Julia Benson (Joy) Mark Brandon (Ted) Originaltitel: Lying to Be Perfect Regie: Gary Harvey Drehbuch: Sarah Strohmeyer, Nancey Silvers Musik: James Jandrisch