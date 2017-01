RTL TVI 22:20 bis 00:10 SciFi-Film Numéro quatre USA 2011 Jobie Hughes, James Frey Stereo 20 40 60 80 100 Merken Daniel est un adolescent hors du commun : et pour cause, c'est un extraterrestre de la race des Loriens, quatrième des neuf enfants de sa famille, qui est bien décidé à venger la destruction de sa planète par les Mogadoriens... Alors qu'il se trouve sur une plage en Floride, Daniel, ressent une vive douleur à l'endroit même d'une cicatrice. Il se doute alors que Numéro 3, l'un de ses frères, vient juste d'être tué... Daniel en informe aussitôt Henri, son protecteur, qui efface leurs traces avant de partir pour l'Ohio. Daniel prend alors une nouvelle identité et se fait appeler John Smith... Daniel, alias John, s'inscrit alors au lycée, malgré les réticences d'Henri. Il y fait la connaissance de Sam, un jeune homme dont le père, un ufologue, a mystérieusement disparu. Il tombe également sous le charme de la ravissante Sarah, bien que cette dernière soit la petite amie de Mark... Mais ce qui est le plus difficile pour John, c'est d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs... Alors que Mark et ses amis tentent de s'en prendre à lui, il réussit à les mettre tous à terre. Sarah prend peur alors que Sam comprend que son ami n'est pas ordinaire. Mais l'inquiétude du jeune homme grandit lorsqu'Henri disparaît mystérieusement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Pettyfer (John) Timothy Olyphant (Henri) Teresa Palmer (Number 6) Dianna Agron (Sarah) Callan McAuliffe (Sam) Kevin Durand (Mogadorian Commander) Jake Abel (Mark) Originaltitel: I Am Number Four Regie: D.J. Caruso Drehbuch: Jobie Hughes, Alfred Gough, Miles Millar, Marti Noxon, James Frey Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12